Na zlínském festivalu bude mít premiéru restaurovaná verze filmu Hotel Modrá hvězda

Na zlínském filmovém festivalu bude mít obnovenou premiéru digitálně restaurovaná verze československého filmu z roku 1941 Hotel Modrá hvězda režiséra Martina Friče. Do Zlína se tento snímek vrací po 80 letech, premiéru měl na Filmových žních ve Zlíně 31. července 1941 a získal zde Cenu města Zlína, řekla novinářům umělecká ředitelka zlínského festivalu Markéta Pášmová. "Národní filmový archiv nám nabídl možnost tento snímek uvést. Bude to komponovaný večer, kterému bude předcházet krátká reportáž z Filmových žní. Byl to skutečně obrovský filmový svátek, jezdily sem všechny legendy tehdejšího prvorepublikového filmu, jako byl Oldřich Nový, Adina Mandlová," uvedla Pášmová. Součástí páteční akce bude také dobová hudba i dobové oděvy. V komedii ztvárnili hlavní role Nataša Gollová a Oldřich Nový, také Adina Mandlová. Gollová za svou roli obdržela národní cenu za herecký výkon.