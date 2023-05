Nabídka ojetých aut na českém trhu se v dubnu snížila o 13 procent

Nabídka ojetých aut na českém trhu se v dubnu proti předchozímu měsíci snížila o 13 procent na 97.386 aut. Meziročně je přibližně na stejné úrovni. Střední hodnota ceny nabízených ojetin klesla poprvé od prosince pod 200.000 Kč na 195.000 korun. Vyplývá to z analýzy trhu společnosti Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto a Mototechna. Mírně se zvýšila i střední hodnota stáří nabízených ojetých vozů. A to z 10,3 roku na dubnových 10,6 roku. Nejčastěji se v inzerci a autobazarech objevovaly vozy vyrobené v roce 2018, které tvořily sedm procent celkové nabídky. "Pokles počtu nabízených ojetých aut na tuzemském trhu je zcela jistě výsledkem enormního zájmu o ojetiny ze strany zákazníků, který je patrný již od začátku roku. V našich autocentrech jsme od ledna do dubna měli každý měsíc nejvyšší prodeje v daném měsíci za naší více než třicetiletou historii," uvedl provozní ředitel sítě AAA Auto a Mototechna Petr Vaněček.