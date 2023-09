Náčelník generálního štábu: Nákup letounů F-35 je nejvýhodnější a nejefektivnější varianta

Česko by mělo podle náčelníka generálního štábu Armády České republiky Karla Řehky koupit letouny F-35. Je to podle něj nejvýhodnější a nejefektivnější varianta. Česko teď jedná se Spojenými státy o nákupu 24 kusů těchto moderních stíhaček. Finální nabídku by mělo ministerstvo obrany představit vládě v nejbližších týdnech. Podle velitele vzdušných sil Petra Čepelky by tento nákup výrazně zvýšil bojeschopnost české armády. Maximální cena, kterou by Česko za desetiletý kontrakt zaplatilo, je v přepočtu asi 124 miliard korun.

Brigádní generál Jaroslav Míka, který je součástí vyjednávacího týmu ministerstva obrany, minulý týden Českému rozhlasu řekl, že reálná pořizovací cena stíhaček se spíš bude blížit v přepočtu 112 miliardám korun.