Nad vládním stropem má zafixované ceny energií skoro 330 tisíc českých domácností

Skoro 370 tisíc českých domácností a firem má zafixované ceny energií nad vládním stropem. Vyplývá to z průzkumu Energetického regulačního úřadu. Dražší ceny eviduje i u dalších zhruba 40 tisíc odběrných míst, které patří podnikatelům. Vláda cenové stropy zavedla kvůli prudkému zdražení energií minulý rok. Pokud je pro příští rok kabinet zruší, odběrným místům s energiemi dražšími než je cenový strop by mohly platby skokově zdražit. Úřad proto zároveň vyzývá spotřebitele, aby se co nejdříve snažili získat u dodavatelů nižší ceny.