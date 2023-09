Nadace vyhlašuje soutěž na přeměnu bývalé Schindlerovy továrny na muzeum

Nadační fond Archa - rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera ve spolupráci s mezinárodní organizací Inspireli Awards vyhlašuje soutěž na celkový návrh přeměny bývalého areálu Schindlerovy továrny v Brněnci na muzeum přeživších holokaustu. Vizí soutěže Schindlerova archa je vytvořit důstojný památník přeživším a zachovat odkaz tábora Oskara Schindlera popisem a pokračováním historie rodiny Low-Beerů a textilní výroby v regionu, uvedla nadace na svých stránkách. Součástí návrhu má být také komerční centrum včetně velkých dílen pro řemeslnou výrobu a bytová výstavba. Nadace chce časem na navazujících pozemcích vybudovat sportoviště, prostory pro vzdělávání a semináře a dílny zaměřené například na výrobu textilu po vzoru německé školy výtvarného umění Bauhaus. Za nimi by měly stát moderní bytové domy. Zdevastovaná továrna a její okolí by tak dostaly zcela nový vzhled a do obce se zhruba 1300 obyvateli by vnesly odlišnou atmosféru.