Nadační fond UK vyplatil rodinám obětí střelby na FF UK přes 10 milionů

Nadační fond Univerzity Karlovy vyplatil rodinám obětí prosincové střelby na Filozofické fakultě zatím přes 10 a půl milonu korun. Uvedla to univerzita. Dohromady je fond připravený rozdělit až třicet milionů korun. Zranění dostali 1 a půl milonu a další peníze jim škola rozdělí v nejbližších dnech podle jejich potřeby. Správní rada nadačního fondu také vyčlenila čtyři miliony korun na psychosociální podporu pro lidi, které tragédie zasáhla. Peníze půjdou například na skupinové prezenční i on-line terapie. Do sbírky můžou lidi ještě pořád přispívat, a to do konce tohoto měsíce.