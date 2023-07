Nadšenci vyjeli na motorkách na trasu největšího prvorepublikového motoristického podniku

Skoro 4 tisíce kilometrů chtějí v příštích dvou týdnech ujet fanoušci historických motocyklů. Skupina devíti nadšenců v sedlech prvorepublikových motorek Ogar ráno vyrazila z Prahy. Cesta je zavede přes Slovensko na západní Ukrajinu, ale taky do Rumunska a Srbska. Motorkáři kopírují trasu prvorepublikového závodu Malou dohodou z roku 1937. Zítra už budou na Slovensku, tamní kopcovitější terén svědčí Ogarům víc než táhlé roviny. Skupina by se měla vrátit do Prahy za dva týdny.