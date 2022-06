Nadšenci vyrazí ve starých škodovkách do Helsinek, denně ujedou 400 km

Na dvoutýdenní cestu po střední a severní Evropě vyrazí příští týden v sobotu z Olomouce čtveřice nadšenců ve dvou osobních vozidlech Škoda z 80. let minulého století. Posádky plánují denně ujet 400 kilometrů a jejich cílem budou Helsinky. ČTK to sdělil Jan Liška, který usedne za volant jednoho z dvojice automobilů. Nadšenci vyjedou z Olomouce, odkud se přesunou do Varšavy, poté do litevské Klajpejdy, Rigy v Lotyšsku, estonské Valgy a Talinu. Své putování zakončí v Helsinkách. Škoda tandem tvoří veteráni z 80. let minulého století.