Nafta i benzín v Česku dál zdražují

Ceny pohonných hmot v Česku dál rostou. Litr Naturalu 95 stojí průměrně skoro 42,80 korun. Nafta zdražuje ještě rychleji - za litr řidiči zaplatí přes 44 korun. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. V porovnání s pátkem stoupla cena za litr nafty o skoro dvě koruny. U benzinu je to o korunu a dvacet haléřů. Ceny ropy ovlivňuje možný zákaz dovozu z Ruska do Evropy a Spojených států. K zdražení také přispívá možné zpoždění návratu íránské ropy na globální trhy kvůli strachu z nedostatku dodávek.