Nájemní bydlení v Česku zdražuje, hlavně v univerzitních městech

Zájemci o nájemní bydlení se musí připravit na zdražování. Majitelé nemovitostí teď chtějí dohnat ztráty z koronakrize a činže proto postupně zdražují. Výrazněji porostou ceny po letních prázdninách, a to hlavně v univerzitních městech. Třeba na Vysočině vzrostly ceny pronajímaných bytů oproti loňsku o 10 procent, v Brně nebo Ostravě pak o pět procent. Vyplývá to z dat online serveru Bezrealitky.cz. V Praze je situace opačná a ceny o sedm procent klesly. Může za to hlavně široká nabídka nemovitostí, které byly dříve určené hlavně pro ubytování turistů. Jenže ti teď chybí.

Například podle odhadů realitní společnosti Maxima porostou ceny nájemného do konce roku v průměru o 10 až 15 procent.