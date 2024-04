Nakažených černým kašlem dál přibývá, chybí ale vakcíny pro dospělé

Za týden přibylo 1100 nových případů černého kašle, jde letos o druhý nejvyšší týdenní nárůst. Celkem lékaři od začátku roku evidují 6397 nakažených. Informoval o tom Státní zdravotní ústav (SZÚ). Podle údajů ze zdravotnických ročenek bylo více případů na českém území jen v roce 1959, tedy rok po zahájení povinného očkování. Nejvíce nemocných je ve skupině 15 až 19 let, tvoří podle SZÚ necelou třetinu nemocných. Onemocnělo také 101 dětí do jednoho roku věku, které nákaza ohrožuje více než jiné skupiny, protože ještě nemusí mít dokončené třídávkové povinné očkování. SZÚ eviduje zatím tři úmrtí lidí, u kterých se prokázala mimo jiných zdravotních potíží i nákaza černým kašlem. Poslední bylo na konci března měsíc staré dítě, které mělo oboustranný zápal plic a vedle černého kašle čtyři další infekce.

V ordinacích ale chybí vakcíny proti černému kašli pro dospělé. Dostupné by měly být koncem příštího týdne. Českému rozhlasu to řekl ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Vakcín pro děti i těhotné je teď podle něj dostatek. Pokud lékařům pro tyhle skupiny dojdou, můžou požádat o další. Fošum zároveň upřesnil, že příští týden by mělo v mimořádných dodávkách z Francie a Kanady dorazit asi 100 tisíc vakcín pro dospělé. Podle Fošuma zároveň ministerstvo zdravotnictví zvažuje, že vakcíny by mohly být zdarma. Rezort teď čeká na vyjádření Národní imunizační komise.