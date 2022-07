Nakažlivější subvarianty koronaviru omikron se potvrdily u 87 procent pozitivních testů

U 87 procent pozitivních testů na koronavirus se objevily nakažlivější subvarianty omikronu. Odhalilo to vyšetření vzorků z minulého týdne, o kterém informoval Státní zdravotní ústav. Epidemie v Česku od začátku června zesiluje - podle dat rezortu zdravotnictví přibylo minulý týden 1000 až 1300 případů denně. V porovnání s předchozím týdnem je to téměř dvojnásobek. Přibývá taky nakažených, kteří potřebují péči lékařů - v nemocnicích je jich teď zhruba 200. Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že budou počty růst ještě několik týdnů.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice z Pirátské strany by proto lidé dál měli nosit roušky a respirátory třeba ve zdravotnických zařízeních. A v případě, že se lidé necítí zdraví, neměli by podle Pavlovice vůbec chodit do společnosti.