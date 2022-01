Nakažlivější varianta koronaviru omikron už v Česku začala převažovat

Varianta koronaviru omikron už v Česku začíná dominovat. Českému rozhlasu to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle něj ji testy potvrzují až v polovině případů. Ve větších městech - hlavně Praze - je podíl ještě vyšší. Omikron je nakažlivější než dosud nejrozšířenější delta. Vláda se bojí, aby se kvůli tomu covid-19 nerozšířil natolik, že by chyběli zdravotníci, hasiči nebo třeba řidiči autobusů. Připravuje proto takzvanou pracovní karanténu. Díky ní by za přísných podmínek mohli chodit na službu i zaměstnanci s pozitivním antigenním testem, kteří nemají příznaky nemoci. Vláda bude ve středu jednat o tom, kterých profesí by se pracovní karanténa konkrétně týkala. Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN zatím zmínil zdravotnictví, energetiku, nebo pohřebnictví.

V pondělí v Česku přibylo 7 336 nově potvrzených případů koronaviru - tedy zhruba o 2 tisíce míň než před týdnem. Denní přírůstek nakažených v mezitýdenním srovnání klesl po sedmi dnech růstu. Ubylo i covidových pacientů v nemocnicích. Lékaři v nich pečují o 2 353 lidí s koronavirem. Na začátku minulého týdne jich bylo asi o 740 víc. Ve vážném stavu je teď zhruba pětina hospitalizovaných.