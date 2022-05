Náklady na léčbu ukrajinských uprchlíků budou podle VZP skoro 7 miliard korun

Už skoro pětina ukrajinských uprchlíků registrovaných u Všeobecné zdravotní pojišťovny pracuje. Dosud se k VZP přihlásilo zhruba 333 tisíc lidí z Ukrajiny. Po jednání Správní rady to oznámil její předseda Tom Philipp z KDU-ČSL. Největší zdravotní pojišťovna očekává, že náklady na léčbu uprchlíků budou asi 6 miliard a 900 milionů korun. Příjmy z jejich pojistného a od státu budou asi o 2,4 miliardy nižší. Podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka to ale péči českých občanů neovlivní. Rálné náklady budou podle něj také zřejmě nižší. "Je to číslo, které je podle mého názoru na horní hranici odhadu," uvedl. V něm pojišťovna počítá s maximálním odhadem 350.000 uprchlíků, z nichž každý bude potřebovat zdravotní péči za zhruba 26.400 korun, což je asi 60 procent průměru českých pojištěnců.