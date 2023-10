Namátkové kontroly na slovenské hranici potrvají do 2. listopadu, vláda opatření prodloužila

Namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem budou pokračovat i po 13. říjnu. Vláda původní desetidenní opatření prodloužila o 20 dní do 2. listopadu. Česko, Polsko a Rakousko zavedly kontroly na slovenské hranici od minulé středy. Cílem je omezit počet migrantů, kteří se nelegálně dostávají na jejich území, odkud chtějí většinou zamířit dál na západ. Dosluhující slovenská vláda následně zavedla kontroly na hranicích s Maďarskem, které také prodloužila do 3. listopadu. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) české rozhodnutí opětovně navazuje na kroky okolních států. "Aby Česká republika nevytvořila pobídku pro migrační proudy, rozhodla o prodloužení ochrany hranice o dalších 20 dnů,“ řekl. Náklady na kontroly od minulého týdne do 2. listopadu budou podle ministra vnitra činit 53,4 milionu korun. Od minulé středy do pondělí policie zkontrolovala 43.749 osob a při nelegální migraci odhalila zhruba 300 lidí, řekl Rakušan. Policisté také zadrželi 12 převaděčů, kterým sdělili obvinění z trestného činu, doplnil ministr.