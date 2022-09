Náměstek: Proměna Ukrajiny je příležitostí pro český průmysl

Proměna Ukrajiny představuje obrovskou příležitost pro expanzi českého obranného a bezpečnostního průmyslu, možná největší v novodobé historii. Je o tom přesvědčen náměstek ministryně obrany pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný. Česku na Ukrajině otevírá dveře to, jakým způsobem zemi bránící se ruské agresi podporuje. Vojenská podpora Ukrajiny navíc podle Kopečného znamená vznik stovek až tisíců nových pracovních míst v obranném a bezpečnostním průmyslu, uvedl v rozhovoru pro ČTK.

Kopečný vyzdvihl, že díky tomu, jak se Česko od počátku postavilo k podpoře Ukrajiny, jsou nyní Ukrajinci ochotní sdílet s českými experty zkušenosti, které ve válce nabyli. Jako příležitost pro českou ekonomiku vnímá také celkovou obnovu Ukrajiny po skončení války. Poukázal na bezprecedentní tempo, jakým Ukrajina přijímá legislativu potřebnou pro vstup do EU. Nové zákony a ekonomické příležitosti na Ukrajině podle něj ovlivní fungování její ekonomiky. "Vytvoří se zcela nové hřiště. Je to zásadní revoluční přeměna a největší příležitost pro expanzi české ekonomiky do zahraničí, jaká kdy za posledních 30 let byla," zdůraznil. "Díky naší vojenské pomoci, alespoň co říkají Ukrajinci, tam máme hodně výsadní postavení," dodal.

První spolupráce s ukrajinskými firmami by mohla být spojena s kodaňskou dárcovskou konferencí. Česko na konferenci představilo asi pět desítek projektů, z nich některé jsou ve formě společných podniků (tzv. joint ventures) s ukrajinskými společnostmi.