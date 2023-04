Náměstek: První návrhy reformy školního stravování budou do konce roku

První návrhy reformy školního stravování by měly být předloženy do konce tohoto roku. Na dnešní konferenci s názvem Budoucnost školního stravování aneb školní jídelna jako restaurace, kterou pořádala iniciativa Skutečně zdravá škola, to řekl náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník. Školní jídelny nyní pro své strávníky vaří podle asi 40 let starého spotřebního koše a podle norem, které vycházely z tehdejších znalostí o vlivu stravy na lidské zdraví. Na změně nyní pracují odborníci, garantem připravované reformy je Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Podle nových pravidel, které odborníci nyní připravují, by měly školní jídelny podávat strávníkům lákavé, chutné a nutričně vyvážené pokrmy, v nichž budou obsažené lokální, sezonní a bio suroviny. Podle náměstka bude v metodikách myšleno i na dietní omezení dětí a součástí reformy bude i vzdělávání pracovníků školních jídelen.

Jedním z problémů školního stravování v Česku je podle Pláteníka nedostatek personálu. Sehnat kvalifikované kuchaře je ale podle něj mnohdy obtížné, a to kvůli nízkému finančnímu ohodnocení zaměstnanců školních kuchyní. Ve školních jídelnách, kterých je v České republice asi 8600, se podle náměstka denně stravují asi dva miliony dětí.