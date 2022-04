Náměstek: Zastavení dodávek plynu Ruska by prakticky nemělo řešení

Pokud by Rusko okamžitě zastavilo dodávky plynu, situace by prakticky neměla řešení, řekl poslancům bezpečnostního výboru náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Problém by podle něho měla velká část celé Evropy, do níž jde z Ruska 44 procent spotřeby plynu.

V Česku se podle Neděly těží zhruba dvě procenta celkové tuzemské spotřeby plynu, zbytek tvoří téměř výhradně ruský plyn. Pro zajištění energie by se mohl obnovit provoz v odstavených uhelných elektrárnách. Dokáže si představit dohodu s jejich vlastníky na tom, že by tuto elektřinu dodávali přímo nejzranitelnějším skupinám, neprodávali by ji tedy přes burzu. Obnova provozu elektráren by ale podle náměstka nebyla jednoduchá kvůli poruchovosti i způsobu jejich uvedení do činnosti.