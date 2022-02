Národní bezpečnostní úřad uzavřel kontrolu na Hradě kvůli skartaci utajované zprávy k Vrběticím

Národní bezpečnostní úřad ve středu ukončil kontrolu prezidentské kanceláře. Potvrdil to jeho bezpečnostní ředitel Jaromír Kadlec s tím, že protokol s výsledkem by měla kancelář perzidenta dostat do 14 dnů. Bezpečnostní úřad od pondělí prověřoval, jak Hrad dodržuje právní předpisy v oblasti ochrany utajovaných informací. Už deset dní /od 14.2./ kancelář kontroluje i ministerstvo vnitra, které prověřuje správu dokumentů a spisů. Tato kontrola podle mluvčího rezortu Ondřeje Krátošky ještě neskončila. Kontroly bezpečnostního úřadu a ministerstva vnitra na Hradě doporučil začátkem února sněmovní bezpečnostní výbor. A to kvůli skartaci tajné zprávy o výbuchu muničního areálu ve Vrběticích.