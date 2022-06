Národní galerie a Centre Pompidou připravily výstavu o intimitě

Národní galerie Praha (NGP) v pátek otevře ve Veletržním paláci výstavu Intimita jako vzdor, kterou připravila ve spolupráci s pařížským Centre Pompidou. Projekt vznikl u příležitosti francouzského a českého předsednictví v Radě EU. Výstava představí práce osmi mezinárodních umělců, kteří pracují s využitím vlastní intimity. Národní galerie novinářům představila i další dva projekty, které uvádí v rámci předsednictví. Centre Pompidou pořádá od roku 2017 festival Move, letos se poprvé představí v zahraničí, tedy v Praze. Hlavním tématem letošního ročníku je intimita a její politický potenciál. Výstava bude v Praze do 9. října, recipročně budou čeští umělci hostovat na podzim v Paříži. Za NGP na výstavě spolupracoval ředitel Sbírky moderního a současného umění Michal Novotný. "Je to projekt na pomezí různých žánrů a témat, je to i propojení mezi dvěma institucemi. Vzniká ale i propojení mezi Francií a Českou republikou. Tyto země sdílejí společný osud, společnou citlivost, je tu i propojení mezi západní a východní Evropou, které někdy stály odděleně," řekl Mathieu Potte-Bonneville za Centre Pompidou. Tvůrci, kteří se na projektu o intimitě podíleli, mají zato, že jde o přehlížený prostor.