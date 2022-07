Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou: Do ČR zatím přišlo 16 uprchlíků s touto nemocí

Obavy z nárůstu pacientů s tuberkulózou kvůli migraci z Ukrajiny do Česka se zatím nepotvrdily. Za první tři měsíce války přišlo do tuzemska 16 uprchlíků s tímto infekčním onemocněním. Českému rozhlasu to řekl šéf Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou Jiří Wallenfels. Z toho nejméně tři běženci mají takzvanou multirezistentní formu nemoci, na kterou běžné léky nefungují. Proto jsou potřeba speciální přípravky, které jsou ale drahé a pojišťovna je běžně nehradí. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich ale ujištil, že jsou na situaci připravené.

Plicní lékaři se v souvislosti s migrací z Ukrajiny obávají růstu počtu případů rezistentní tuberkulóuzy, kterou na Ukrajině trpí až třetina nemocných, v Česku to jsou jednotky procent.