Národní muzeum začalo jednat o zapůjčení exponátů ze sbírek tchajwanského Národního palácového muzea. Poklady čínských císařů by se do Česka mohly dostat za dva roky. Mělo by jít o podobně zásadní výstavu, jako byla expozice Slunečních králů v roce 2020. Tehdy Egyptské muzeum dovolilo některé předměty vyvézt za hranice vůbec poprvé.