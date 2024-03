Národní památkový ústav kvůli úsporám zdraží vstupné na některých hradech a zámcích

Některé hrady a zámky, které spravuje Národní památkový ústav, letos zvednou vstupné - v průměru to bude o šest procent. Nejvíc si připlatí návštěvníci zámků Lednice nebo Český Krumlov - a to o 60 korun. Základní vstupné tak bude 300 korun. Důvodem je mimo jiné snížení příspěvku na provoz od ministerstva kultury. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl Oldřich Pešek z Národního památkového ústavu. Letní sezona na českých hradech a zámcích začne ve čtvrtek 28. března.