Nárok na odškodnění po očkování by mohli mít lidé se zánětem srdce či sraženinou

Ministerstvo zdravotnictví publikovalo ve sbírce zákonů vyhlášku o odškodnění za trvalé následky po povinném očkování, která doplnila zákon z dubna 2020. Proti původnímu návrhu ze začátku prosince obsahuje nově také následky očkování proti covidu-19, u kterých bude možné odškodné žádat. Jde například o anafylaktický šok, záněty srdce nebo krevní sraženiny. Povinné očkování nařídilo bývalé vedení resortu od března příštího roku pro lidi nad 60 let a vybrané profese od března. Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v neděli uvedl, že vyhlášku do poloviny února upraví. Povinnost podle věku by v ní dál být neměla. Podezření na nežádoucí účinky očkování eviduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), do konce listopadu jich bylo nahlášeno asi 9300 z 13,5 milionu podaných vakcín. O odškodnění za trvalé následky mohou lidé žádat už nyní, počítá s tím zákon, který podávání těchto vakcín v ČR umožnil, schválený v prosinci loňského roku.