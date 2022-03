NATO dále podpoří Ukrajinu, do konfliktu ale nevstoupí, řekl Stoltenberg

Severoatlantická aliance bude nadále vojensky podporovat Ukrajinu, přímo do konfliktu se ale kvůli hrozbě jeho rozšíření mimo ukrajinské území nezapojí. Před zahájením dnešního mimořádného jednání lídrů aliančních zemí to řekl šéf NATO Jens Stoltenberg. Summit podle něj schválí další posilování východního křídla aliance včetně vytvoření čtyř bojových skupin na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku a v Bulharsku. Vůdci zemí by se měli také zavázat k dalšímu zvyšování výdajů na obranu.

Šéfové třicítky aliančních států v čele s americkým prezidentem Joem Bidenem se scházejí přesně měsíc od vypuknutí ruské invaze, po němž většina zemí začala Kyjevu dodávat zbraně a další vojenské vybavení. Podle Stoltenberga bude tato podpora pokračovat a zahrne i spolupráci při boji proti kybernetickým útokům či při postupu proti možnému chemickému nebo jadernému útoku. Biden tento týden varoval, že ruský prezident Vladimir Putin právě chemický útok připravuje.