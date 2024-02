NATO v zatím nejsilnější pozici, míní Lipavský, Babiš Trumpovu výroku nevěří

NATO je nyní v dosud nejsilnější pozici díky pevné transatlantické vazbě i tomu, že evropští spojenci v oblasti odstrašení a obrany plní úkoly. Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) to dnes sdělil ČTK v reakci na slova Donalda Trumpa, že Spojené státy by pod jeho vedením nepřišly v případě napadení Ruskem na pomoc zemím NATO, pokud by nedávaly dost peněz na obranu. Šéf diplomacie kampaň sleduje přímo v USA, kde je aktuálně s rodinou na dovolené. Lipavský doplnil, že proto doufá, že se Trump nedozví o Babišových výrocích ohledně nákupu F-35 nebo vyjádření šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové, která oponovala výdajům na zbrojení slovy "nejsme ve válce, chceme žít v míru". Babiš opakovaně kritizuje nákup letounů za 150 miliard korun. Prohlásil mimo jiné, že od smlouvy by v případě zpoždění dodávek ustoupil.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš nevěří slovům Donalda Trumpa, že Spojené státy by pod jeho vedením nepřišly v případě napadení Ruskem na pomoc zemím NATO, pokud by nedávaly dost peněz na obranu. V pořadu Partie na CNN Prima News bývalý premiér řekl, že jde pouze o prohlášení z kampaně. Trump na pódiu před voliči je podle Babiše naprosto někým jiným než v soukromí."Já jsem se s ním setkal pětkrát. V soukromí je velice příjemný, ale když vyleze na pódium, mění se v šelmu a je to jiný člověk," konstatoval Babiš. Trump to podle něj přehnal, ale kdyby se znovu stal prezidentem, podobný krok by si nemohl dovolit.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) naopak v Partii řekl, že slova bere velmi vážně, protože Trump je opakuje osm let. Stejně jako místopředseda poslaneckého klubu STAN Jan Lacina ocenil, že nynější vláda dosáhla požadované hranice dvou procent HDP na obranu. "Evropa musí myslet také na svou vlastní bezpečnost, musí se zařídit sama, Spojené státy za nás nemusí tahat horké brambory, jak jsme to zažili v první a druhé světové válce," podotkl.