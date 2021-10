Návrat z Polska, Nizozemska a Kypru je pro neočkované lidi složitější

Cestující z Polska, Nizozemska a Kypru mají ode dneška složitější podmínky pro návrat do Česka. Na takzvané mapě cestovatele tyto státy ministerstvo zdravotnictví přesunulo do červené kategorie. Po návratu tak budou muset lidé do izolace s tím, že nejdříve pátý den můžou jít na PCR test. Výjimku mají děti, naočkovaní, nebo lidi, kteří prodělali covid 19 v posledním půlroce. Naopak Španělsko bude od příštího týdne mezi zeměmi s nízkým rizikem nákazy - při návratu proto bude stačit vyplněný příjezdový formulář.