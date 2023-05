Návrh konsolidačního balíčku: Podpora v nezaměstnanosti se nebude krátit o odstupné

Podpora v nezaměstnanosti by se od příštího roku nemusela krátit o odstupné. Počítá s tím vládní návrh konsolidačního balíčku. Pokud bude mít nezaměstnaný na podporu nárok, měl by ji od příštího roku začít pobírat hned. Teď ji dostane až po tolika měsících, na kolik získal odstupné či odchodné. Podle návrhu by se změnila i pravidla pro získání podpory při opakované nezaměstnanosti - platit odvody na důchody by mělo být potřeba o tři měsíce déle než dnes. Úřad práce by měl také přestat poskytovat kompenzace v případě nevyplaceného odstupného.

Podporu v nezaměstnanosti mohou aktuálně získat lidé, kteří v posledních dvou letech hradili sociální odvody aspoň 12 měsíců.