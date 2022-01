Návrh pravidel dotací chce MZe poslat Evropské komisi do konce ledna

Návrh pravidel vyplácení zemědělských dotací v Česku pro roky 2023 až 2027 chce ministerstvo zemědělství zaslat Evropské komisi do konce ledna. Parametry chce mít po projednání hotové do pololetí, aby na ně farmáři mohli reagovat. Novinářům to řekli ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) a jeho náměstek pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání Pavel Sekáč po jednání pracovní skupiny o takzvaném strategickém plánu společné zemědělské politiky.

Nejpozději do středy příštího týdne bude k dispozici on-line kalkulačka, ve které si zemědělci budou moct předběžně spočítat provozní podpory podle nových pravidel, řekl Nekula. Sekáč zopakoval, že velké podniky si pokles v platbách na plochu obhospodařované půdy mohou kompenzovat z Programu rozvoje venkova. Asociace soukromého zemědělství ČR, jejímiž členy jsou zejména menší soukromí zemědělci, návrh dotačních pravidel nerozporuje.

Na dotace zemědělcům v ČR půjde v letech 2023 až 2027 zhruba 140 miliard korun z EU, český stát přidá dalších 60 miliard Kč. Ročně má směřovat na přímé platby zemědělcům asi 21 miliard korun a 19 miliard korun na Program rozvoje venkova.