Návrh: Příspěvek 5000 Kč bude pro děti, jimž 1. srpna nebude ještě 18 let

Příspěvek 5000 korun by měl stát vyplatit na děti, jimž letos 1. srpna nebude ještě 18 let. Pokud na ně rodiče pobírají přídavky, měli by novou dávku dostat automaticky v srpnu. Ostatní rodiče s loňským příjmem do milionu korun hrubého o ni budou muset požádat elektronicky přes aplikaci, nebo osobně v takzvaných Czech Pointech. Příjem se bude u zaměstnaných žadatelů zjišťovat ze základu pro odvody a u živnostníků a podnikatelů z daňových přiznání.

Při dalším zdražování by vláda mohla vyplacení jednorázového příspěvku ještě zopakovat. Vyplývá to z návrhu zákona, který připravilo ministerstvo práce. Odhaduje, že by dávku mohlo dostat 1,82 milionu dětí. Výdaje by činily 9,1 miliardy korun.

Příspěvek bude pro rodiče, kteří trvale či dlouhodobě bydlí spolu s dětmi v Česku. Dávku mohou získat manželé, nesezdaní, osvojitelé či pěstouni. Podle statistik žije v Česku kolem dvou milionů dětí do 18 let. Ministerstvo práce odhaduje, že u desetiny z nich rodiče o příspěvek žádat nebudou.