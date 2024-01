Návrh systému na zálohování PET lahví se neshledává s přijetím

V Česku by měl od roku 2025 vzniknout nový systém na zálohování PET lahví a plechovek. S jeho návrhem, který předložilo ministerstvo životního prostředí však nesouhlasí velká část vlivných ministerstev i zástupci podniků. Podle představ Petra Hladíka (KDU-ČSL) by mělo v Česku vzniknout přes 11.000 sběrných míst a recyklovat a vrátit do oběhu by se mělo až 90 % PET lahví. Jejich zálohování by měl podle aktuálního návrhu zajišťovat jednotný operátor. Tato myšlenka se však stala trnem v oku pro většinu ostatních ministerstev i pro zástupce podniků. Především jim vadí, že operátor by měl absolutní monopol a mohl tak ovlivňovat tržní podmínky. Dalším problémem je i návrh, že operátor by měl být provozován velkými podniky, které by mohly ty menší svým přístupem poškozovat. Ministerstvo průmyslu a obchodu tedy navrhlo, že by měl operátor být plně ve vlastnictví státu.

Na problémy s návrhem si stěžují i zástupci krajů a obcí. Pro ně by nový systém znamenal výdaje a práci navíc. Poukazují také na to, že už nyní se v Česku recykluje nad rámec povinných norem a není proto důvod k zavádění dalších systémů. Podle Hladíka však nikoho systém nebude stát nic navíc. S PET lahvemi by se mělo tedy zacházet stejně jako třeba se sklem.

Zdroj: Ekonomický deník