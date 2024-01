Návrh: Tři z deseti ZŠ v Česku by měly od září snížit učitelské úvazky

Tři z deseti základních škol v Česku zřejmě budou muset od nového školního roku od září snížit učitelské úvazky. Týkat by se to mohlo zhruba 1250 z celkem 3900 škol. Dohromady by se v nich mohlo škrtnout kolem 400 míst pedagogů. Dopad by to mohlo mít hlavně na malotřídky. Návrh po jednání s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) novinářům přiblížili zástupci školských organizací a odborů.

Snížení maximálního množství financovaných vyučovacích hodin - a tedy i učitelských úvazků - navrhlo ministerstvo školství. Kvůli nedostatku peněz tak chce zastavit růst počtu učitelů a zajistit jim platy na 130 procentech průměrné mzdy. Ministr už dřív řekl, že v minulých letech přibývalo učitelů rychleji než žáků.

Šéf školských odborů František Dobšík po jednání novinářům řekl, že v malotřídkách by se změny mohly dotknout asi 200 úvazků. "Na první pohled to nevypadá, že by se měla dít nějaká revoluce. Jsou to ale lidské osudy. V konkrétních školách se to může komplikovat, protože někdo ani na snížený úvazek nemůže pracovat, protože by se neuživil," uvedl Dobšík.