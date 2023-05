Návrh zákona o přeměnách společností je obecný, netýká se konkrétní firmy, řekl Fiala

Návrh zákona o přeměnách obchodních společností je podle premiéra Petra Fialy (ODS) obecnou úpravou. Není zacílen na konkrétní firmu, vztahuje se na všechny obchodní společnosti, řekl dnes ČTK Fiala na sněmu Svazu měst a obcí ČR v Olomouci. Zároveň ale podotkl, že vláda se netají posílit kontrolu nad energetickou infrastrukturou.

Fiala tak reagoval na situaci, kdy akcie společnosti ČEZ se po zprávách o návrhu zákona o přeměnách obchodních společností, který ve středu schválila vláda, na burze výrazně propadly. Pokles akcií ČEZ je podle analytiků reakcí právě na tento vládní návrh zákona.

Podle vládního návrhu by místo dosud potřebných 90 procent hlasů všech akcionářů mělo nově pro rozdělení firem stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Pro její usnášeníschopnost by navíc stačilo jen zastoupení dvou třetin základního kapitálu. Podle Fialy to jsou hranice běžně používané v Evropě. Stát nyní drží zhruba 70 procent akcií ČEZ.