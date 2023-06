NCOZ: Ruská agrese na Ukrajinu zásadně proměnila bezpečnostní prostředí v ČR

Ruská agrese na Ukrajinu v loňském roce zásadně proměnila bezpečnostní prostředí v Česku. Z východoevropské země se přesunuly masy válečných uprchlíků, zároveň se aktivizovaly například hackerské skupiny. Ve výroční zprávě za rok 2022 to uvedla Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Po odeznění dopadů koronavirové pandemie se podle ní loni začala vracet kriminalita na obvyklou úroveň. "Pozorovaný je přesun členů postsovětských kriminálních struktur a rodinných příslušníků kriminálních autorit, který může vyústit v posílení trvalé přítomnosti ruskojazyčných kriminálních struktur v ČR, a to i u období po případném ukončení válečného konfliktu a návratu většiny válečných uprchlíků na území domovského státu," uvedli kriminalisté. Postsovětské zločinecké organizace se totiž podle nich vyznačují vysokou vzájemnou koordinací a komunikací. Centrála očekává, že se budou v ČR i letos nadále etablovat noví řadoví i výše postavení členové kriminálních skupin z dalších postsovětských zemí. Zločinecké organizace budou kvůli válečnému stavu a s ním spojené ekonomické nestabilitě dále zkoušet přesouvat lidi i majetek do EU včetně Česka. "Nejistota spojená s odhadem ukončení ruské agrese potom povede ke snaze o dlouhodobé etablování těchto kriminálních struktur na novém teritoriu působnosti," napsali policisté. Nevylučují, že se kvůli očekávanému hospodářskému poklesu a pravděpodobnému snížení finanční podpory pro uprchlíky zvýší vykořisťování ukrajinských dělníků přes pracovní agentury. Centrála loni otevřela 84 nových kauz. Zahájila 67 stíhání, ve kterých obvinila 246 lidí a 34 firem.