Nejméně 50 soudců čeká na jmenování Zemanem

Na své jmenování čeká nyní nejméně pět desítek soudců. Do konce roku by je měl jmenovat prezident Miloš Zeman. Pokud by se jmenování nestihlo, mohlo by hrozit plynulost projednávání kauz. Po skončení 31. sněmu Soudcovské unie ČR to řekl její prezident Libor Vávra.

"Do konce letošního roku by mělo být jmenováno minimálně 50 soudců obecných soudů, kteří už teď chybí. Samozřejmě nemoc prezidenta v tom hraje jistou roli, nicméně existují možnosti, jak i za této situace jmenování uskutečnit. Apelovali jsme na ministerstvo spravedlnosti, aby se pokusilo situaci vyřešit," uvedl Vávra. Dodal, že pokud na menších soudech schází jeden či dva soudci, má to značný dopad na řešení běžných případů.

Kdyby se jmenování do konce roku nestihlo, museli by soudci nejspíš znovu procházet výběrem. Pravidla od ledna mění novela o soudech a soudcích, která upravuje vybírání kandidátů. Podle Vávry se nestíhají připravit doprovodné předpisy, takže navíc hrozí, že po Novém roce nebude možné nové soudce vybírat.

Prezident Miloš Zeman je od 10. října v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Podle vyjádření, které nemocnice poskytla v pondělí Senátu, není nyní hlava státu ze zdravotních důvodů schopna vykonávat žádné pracovní povinnosti a dlouhodobá prognóza je krajně nejistá.