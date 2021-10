Nejpozději od začátku příštího roku si lidé připlatí za teplo

Teplo tuto zimu výrazně zdraží. Je to kvůli výrazně se zvyšující ceně zemního plynu, černého uhlí, ale i povolenek na emise skleníkových plynů. Podle Teplárenského sdružení nakupují zařízení v Česku část paliv i povolenek dopředu, i tak se ale výraznému zvýšení cen tepla nedá vyhnout. A meziročně tak půjde o největší nárůst za posledních 13 let. Za dodávku tepla pro byt si tak lidé příští rok připlatí i několik tisíc korun. Růst cen tepla by v případě tepláren, které si musí nakupovat emisní povolenky, mohla výrazně zmírnit vláda. Podle nedávno schválené novely zákona o podporovaných zdrojích energie může vláda teplárnám vrátit až tři čtvrtiny nákladů na povolenky. K tomu ale musí kabinet schválit nařízení, které stanoví, jaký podíl nákladů se bude vracet. A zajistit notifikaci veřejné podpory u Evropské komise. Dodavatelé tepla budou povinni o vrácené prostředky snížit náklad na povolenky v ceně tepla.