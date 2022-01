Nejstaršímu manželskému páru v Česku je dohromady 202 let

Vlasta a Stanislav Bělíkovi z Doubravníku na Brněnsku jsou pravděpodobně nejstarším žijícím manželským párem v České republice. Součet jejich věku je 202 let, Vlastě Bělíkové bude 100 let v dubnu, Stanislav Bělík loni v říjnu oslavil 102. narozeniny. Zástupci Agentury Dobrý den, která spravuje českou databázi rekordů, manželům předali titul Rekordman roku v kategorii Senioři jako nejstaršímu páru v Česku. "Když rodičům bylo v součtu 200 let, napadlo mě, že takového výročí se hned tak nějaký pár nedožije, a začal jsem se zajímat, zda se to nedá někde dohledat. Nakonec jsem se obrátil na agenturu Dobrý den," řekl ČTK syn manželského páru Miloš Bělík. Ověřit oficiální cestou, zda žije v Česku nějaký starší manželský pár, je podle prezidenta Agentury Dobrý den Miroslava Marka kvůli pravidlům o poskytování osobních údajů prakticky nemožné. Manželé Bělíkovi žijí v Doubravníku prakticky celý život, jejich vztah trvá od roku 1945.