Největší dalekohled Štefánikovy hvězdárny dnes odvezou do opravy, potrvá rok

Zhruba rok potrvá renovace největšího dalekohledu pražské Štefánikovy hvězdárny. Dvojitý Zeissův dalekohled zamíří z Petřína do péče expertů v německé Jeně. Po dobu jeho opravy lidem v hlavní kopuli hvězdárny poslouží experimentální elektronický dalekohled. Renovace Zeissova dalekohledu, starého přes 110 let, má stát do pěti milionů korun, sdělili už dříve zástupci Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.

Zeissův dalekohled hvězdárna získala už krátce po svém otevření v roce 1928. Historie přístroje ale sahá až do roku 1905, kdy začala jeho výroba. Zástupci Štefánikovy hvězdárny ho ve 20. letech odkoupili z pozůstalosti po vídeňském selenografovi Rudolfu Königovi. Byl to na svou dobu vynikající přístroj a ačkoliv ho hvězdárna koupila jen za zlomek reálné ceny, šlo o tak vysokou částku, že byly využity i peníze ze sbírky mezi občany. Významně přispěl také první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.