Největší kapacity pro přijímání uprchlíků mají Brno a Ostrava, ukazuje mapa Člověka v tísni

Plzeň a Karlovy Vary patří mezi města nejvíce zatížená uprchlickou vlnou způsobenou ruskou agresí na Ukrajině. Ukazuje to mapa, kterou sestavila organizace Člověk v tísni ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Mapa také ukazuje, kde je pro uprchlíky dostatek bydlení, škol a pracovních příležitostí a kde naopak chybí. Jsou to Brno, Ostrava a východní Čechy. Tam by bylo vhodné podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni motivovat uprchlíky k přemístění.

Podle ředitele Hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka bude aplikace sloužit jako východisko pro mapu, kterou chystá meziresortní strategická skupina pro integraci uprchlíků. Ta chce vedle kapacit bydlení, škol a pracovního trhu zohlednit i možnosti zdravotní péče.