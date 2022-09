Největší pěstitel chřestu v ČR kvůli nedostatku pracovníků z Ukrajiny nesklidil pětinu ploch

Společnost Český chřest z Hostína u Vojkovic na Mělnicku, která je největším producentem chřestu v ČR, letos kvůli nedostatku pracovníků z Ukrajiny nesklidila zhruba pětinu ploch. Z odhadovaných asi 360 tun chřestu sklidila zhruba 280 tun. Převážná část produkce míří do obchodních řetězců. ČTK to na dnešní tiskové konferenci v Praze řekl jednatel společnosti Jiří Šafář. Uvedl, že už třetí rok firma nedodává žádné zboží do zahraničí.

Nedostatek pracovníků způsobil konflikt na Ukrajině, kvůli kterému nedorazili sezonní pracovníci. S nedostatkem lidí se potýkalo více zemědělců, chyběli hlavně kvalifikovaní zaměstnanci. V červnu na to upozornil také Zemědělský svaz ČR.