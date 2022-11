Nejvyšší soud potvrdil Nováčkovi šest let vězení za pomoc povstalcům na Ukrajině

Nejvyšší soud (NS) potvrdil verdikt nad Lukášem Nováčkem, jenž se zapojil do činnosti proruských separatistů na východní Ukrajině. Má si odpykat šest let ve vězení. NS rozhodoval bez veřejného jednání. Právě plzeňský soud se případem muže z Karlovarska zabýval jako první instance. Uložil Nováčkovi 20 let vězení. Podle Vrchního soudu v Praze se však nepotvrdilo, že se muž přímo zúčastnil bojů.

Mladík přiznal, že se v červenci 2015 vypravil přes Rusko na Ukrajinu a pobýval tam půl roku v kasárnách separatistů. Odmítl ale, že se aktivně účastnil vojenských úkolů. Tvrdil, že pracoval zejména v kuchyni, také prý opravoval školu a nemocnici a odklízel trosky po bombardování. V lednu 2016 přejel do Moskvy, na české ambasádě požádal o vydání pasu a odcestoval zpět do Česka.

Obžaloba původně uváděla, že mladík působil také v rozvědce, ve strážní službě i jako hlídka a že bojoval s ukrajinskými jednotkami. Jako důkaz sloužily jeho fotografie v uniformě a se zbraněmi či konverzace na sociálních sítích. Nováček ale vše vysvětloval tím, že jenom "machroval" a "frajeřil" a že snímky zachycující boje si ve skutečnosti stáhnul z internetu. Právě tuto obhajobu se podle vrchního soudu nepodařilo vyvrátit, proto výrazně zmírnil trest.