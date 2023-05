Nejvyšší ústavní činitelé jednali o koordinaci zahraniční politiky, hovořili o vztazích se sousedy, Ukrajině či Číně

Na Pražském hradě se ve středu sešli nejvyšší ústavní činitelé a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Schůzku ke koordinaci zahraniční politiky svolal prezident Petr Pavel. Ten na tiskové informaci po jednání informoval, že se na jednání věnovali vztahům se sousedními státy, Ukrajině s ohledem na blížící se summit Severoatlantické aliance (NATO) a Číně a vztahu k Tchaj-wanu. Česko má podle prezidenta zájem na dlouhodobém udržování co nejlepších vztahů se sousedy. Podle Pavla je důležité hledat cesty, jak efektivně využívat formáty, jako jsou Visegrádská skupina (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), Slavkovský formát (ČR, Slovensko, Rakousko) nebo takzvaná bukurešťská devítka. ČR jednoznačně setrvává v podpoře Ukrajiny, kterou napadlo Rusko, uvedl Pavel. Bude podporovat ambice země pro vstup do NATO i Evropské unie, aktivity, které povedou nejen k obnově její suverenity, ale také k poválečné rekonstrukci. Co se týče Číny, ústavní činitelé mají podle Pavla snahu zachovávat velice pragmatický přístup. Chtějí usilovat o to, aby vztahy s Čínou byly založené na vzájemné výhodnosti, respektu a reciprocitě.

Nejvyšší ústavní činitelé budou podle Pavla společně vyhodnocovat zahraniční cesty, scházet by se měli jednou za půl roku. Mezitím se uskuteční ještě jedno setkání k zahraniční politice v dlouhodobější perspektivě.