Nekonečné jednání o korespondenční volbě bude pokračovat příští týden

Poslanci se v pátek opět zaobírali projednáváním korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Jednání nebyla úspěšná a debata proto bude pokračovat příští týden.

Jednání provázejí mnohahodinová vystoupení opozičních poslanců. Radek Vondráček z hnutí ANO mluvil v pátek 3,5 hodiny, během kterých návrh zkritizoval a navrhl, aby byl předán zpět navrhovateli. Poté následovali výstupy několika desítek dalších poslanců, převážně opozičních. Vláda uvažuje o omezení času pro jednotlivé mluvčí, aby tím zabránila dalším průtahům jednání.

Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat pouze na velvyslanectvích. Koalice poukazuje na to, že je to časově i finančně náročné a to především pro voliče, kteří žijí daleko od velkých sídel. Opozice návrh kritizuje a podotýká, že poštovní volba je účelová a je součástí snahy vlády udržet se u moci trvale.