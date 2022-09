Některé koaliční kluby vyzývají Vildumetzovou k odchodu z vedení Sněmovny

Zástupci některých koaličních klubů míní, že by Jana Mračková Vildumetzová (ANO) měla odstoupit z pozice místopředsedkyně Sněmovny kvůli stykům s obviněným podnikatelem Zakaríou Nemrahem. Sdělili to ČTK. Nemrah, který je obviněný v kauze Dozimetr, byl svědkem na svatbě Mračkové Vildumetzové a je také kmotrem jejího dítěte. Informovaly o tom ve středu servery Neovlivní a Seznam Zprávy.

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan na dnešní tiskové konferenci řekl, že hnutí ANO vyzývalo Starosty k radikálním krokům a jeho osobně označovalo nejrůznějšími názvy a pojmy, mělo by tedy být konzistentní ve svých postojích. "Ten samý člověk, který mě vyzýval k rezignaci, odpovědnost vyvodit nechce," poznamenal. Mračková Vildumetzová by podle něj měla minimálně situaci vysvětlit. Za silové řešení označil, pokud by se koaliční poslanci vzhledem k většině ve Sněmovně rozhodli místopředsedkyni odvolat.