Někteří zahraniční studenti se v ČR nechávají opětovně očkovat proti covidu

Někteří zahraniční studenti se v Česku nechávají opakovaně očkovat proti koronaviru, protože vakcinaci stejnou látkou z domovské země jim stát neuznává. Při ubytování na kolejích, což je podmínka stipendia, se musejí bez uznaného očkování každý týden testovat. O problémech některých studentů informovala v tiskové zprávě Mendelova univerzita v Brně. Jde například o 90 studentů z Ghany, celkem je v podobné situaci asi stovka zahraničních studentů téže školy. "Většina z nich má hluboko do kapsy. Pokud se nebudou každý týden testovat, tak jim hrozí vyloučení z kolejí a nám pokuta. Řada ze studentů tuto absurdní situaci řeší tím, že se nechají znovu očkovat i v České republice, takže už mají někteří třeba čtyři dávky Pfizeru," uvedla rektorka Danuše Nerudová. Vakcínou od společností Pfizer a BioNTech se podle Nerudové nechávají očkovat také studenti z Číny, kteří by jinak nevyhověli českým regulím. Na Mendelově univerzitě v Brně je aktuálně zhruba 1600 zahraničních studentů, z toho 700 Slováků. „Studenti ze zemí Evropské unie nebo USA tyto problémy samozřejmě nemají. Ale jejich kolegové ze zemí jako Gruzie, Ghana, Etiopie nebo Zambie, kteří mají v těle stejnou očkovací látku a certifikát potvrzený navíc i na ambasádě, ano. Stát by měl přistupovat ke všem stejně a podmínky sjednotit,“ míní rektorka.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo seznam zemí, ze kterých certifikáty o očkování uznává. Kromě zemí EU a USA jsou na něm ještě asi čtyři desítky dalších států, většinou z Jižní Ameriky nebo Asie. Z afrických zemí na seznamu není ani jedna. "Ministerstvo zahraničních věcí dále pracuje na získávání dalších certifikátů a jejich technických parametrů tak, aby mohl být výše uvedený seznam dále rozšiřován," píše ministerstvo zdravotnictví na webu.