Některé české bankovky už nebudou od 1. července platné. Týká se to nejstarších vzorů vydaných mezi lety 1995 a 1999 v hodnotě od 100 do 2 tisíc korun. Česká národní banka je všechny - až na ty s hodnotou pět tisíc - stahuje z oběhu. Lidé si peníze můžou vyměnit na sedmi pobočkách centrální banky, a to po neomezenou dobu. Dva roky je možné bankovky vyměňovat i u ostatních bank.