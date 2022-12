Nekula: Ceny potravin by se mohly stabilizovat díky konkurenčnímu prostředí

Ceny potravin by se příští rok mohly stabilizovat, neměly by už výrazně růst. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Drahé potraviny podle něj spíše než regulace cen nebo snižování DPH vyřeší stabilní tržní prostředí. Přispět k tomu má i přijatá novela zákona o významné tržní síle, která výrazně rozšířila okruh podniků, které může za nekalé obchodní praktiky postihovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), uvedl.

Nekula připomněl, že velmi mírně ceny klesly již v létě, kdy se prudce snížila cena obilí na světových trzích i v ČR. Vedlo to k tomu, že v červenci klesala například cena hladké mouky na pultech obchodů, byť šlo pouze o pokles v řádu haléřů. Přišel ale další růst cen plynu a elektrické energie. Ceny potravin proto opět vzrostly. "Pokud se zklidní trh se zemním plynem a elektrickou energií, tak se to začne projevovat u potravin," uvedl ministr.

Kvůli vysokým cenám se letos často i diskutovalo o možném snížení DPH u potravin. Podpořily to i oborové svazy včetně Svazu obchodu a cestovního ruchu. Nekula, podobně jako premiér Petr Fiala (ODS), už dříve upozorňoval na to, že případné snížení by nemuselo vést k nižším cenám na pultech obchodů. Naopak by vypadla část příjmů do státního rozpočtu.