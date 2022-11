Nekula: Chystané změny pro zemědělce nepovedou ke zdražení potravin

Přísnější ekologická nařízení Evropské unie nepovedou ke zdražení potravin. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula z KDU-ČSL. Nová pravidla, která upravují také vyplácení dotací, by podle něj měla začít platit příští rok pro všechny členské státy. Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala ale nová pravidla sníží nabídku zemědělských produktů všude v Evropě, a to může vést ke zvýšení koncových cen.

Proti nové dotační politice vlády a Evropské unie protestovala v září v Česku část tuzemských zemědělců. Kritizovali mimo jiné nastavení pravidel pro dotace. Podle nich budou zvýhodňovat menší farmáře. Naopak ti změny podporují.