Nekula: Meziroční zdražování potravin v květnu zpomalilo na 14,5 procenta

Meziroční inflace u potravin v květnu podle Českého statistického úřadu zpomalila z dubnových 17 procent na 14,5 procenta. V lednu byla inflace u potravin 25 procent. Novinářům to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Upozornil na to, že u některých potravin meziměsíčně ceny ale stoupají. Týká se to například pečiva, masa, mléčných výroků nebo zeleniny. A to přesto, že klesají ceny zemědělských komodit nebo energií, uvedl. Podle ministra společné kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce a České obchodní inspekce stále ukazují velké množství pochybení obchodníků. Od března bylo provedeno 744 kontrol, pochybení úřady zjistily u zhruba 30 procent. Podle ČSÚ v květnu meziměsíčně stouply ceny ovoce o 4,5 procenta, uzenin o tři procenta, vajec o 5,5 procenta, například brambory pak zdražily o šest procent.