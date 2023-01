Nekula oslovil řetězce, aby vysvětlily ceny cukru, který zdražil o 77 procent

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v dopise vyzval obchodní řetězce, aby vysvětlily vysoké ceny cukru a vajec. Upozornil na to, že loni na podzim ceny prudce stouply. Obchody by podle něj neměly současné ekonomické situace zneužívat k neúměrnému zvyšování zisku. Cena jednoho kilogramu cukru krystal na pultech obchodů podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) stoupla od září do prosince o 77 procent. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) uvedl, že ceny cukru se na základě tendrů stanovují na celý rok a řetězce ceny upravily až poté, co loni na podzim výrazně zdražili dodavatelé. Svaz postup ministra považuje za nelegální snahu o určování cen a obrátí se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Nekula v dopise obchodní řetězce žádá, aby mu sdělily, kdy spotřebitelskou cenu sníží na odpovídající a rozumnou výši. "Rozhodně nechci zasahovat do volného tržního prostředí, ale přijde mi minimálně nemorální, aby v době, kdy naše obyvatele trápí zdražování potravin a domácnosti si utahují opasky, supermarkety takto zvyšovaly své obchodní přirážky. Současnou situaci by nikdo neměl zneužívat k neúměrnému navyšování zisku," uvedl ministr.

Nekula v dopise, který má ČTK k disposici, píše, že kvůli vysokým cenám vajec a cukru se na něj obracejí občané. Uvádí, že podle Eurostatu je velkoobchodní cena 100 kilogramů vajec v ČR 229,68 eur (5483,61 Kč), zatímco v Polsku je to 259,84 eur (6203,68 Kč). "V polských obchodech jsou přitom vejce levnější než v Česku," uvedl. Polsko loni v reakci na energetickou krizi dočasně zavedlo nulovou sazbu DPH na potraviny. Nekula žádá řetězce, aby ceny vajec a cukru v obchodech vysvětlily i s ohledem na rozdílné sazby daně.